Aereo si schianta su un ponte a Miami e distrugge un Suv

Aereo con tre persone a bordo si schianta su un ponte a Miami e distrugge un Suv in cui viaggiavano una donna due bambini: infermo di fuoco

Terrrore a Miami , dove un piccolo aereo da turismo si schianta su un ponte e distrugge un Suv: in quel tremendo urto una persona è morta ed altre cinque sarebbero ferite, due delle quali in maniera molto seria. Il piccolo monomotore Cessna ha perso quota e nel pomeriggio di sabato 14 maggio è andato a schiantarsi in un vano tentativo di atterraggio di emergenza contro l’Haulover Inlet Bridge nella contea di Miami-Dade.

Il velivolo, come appurato dalla polizia, era decollato poco prima dall’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood e trasportava un pilota e due passeggeri.

Aereo si schianta su un ponte a Miami

Purtroppo al momento dello schianto sulla carreggiata del ponte l’aereo ha centrato in pieno la parte anteriore di un grosso suv che stava viaggiando in direzione nord. L’impatto è stato tremendo ed entrambi i mezzi hanno preso fuoco.

Quando i vigili del fuoco, accorsi a razzo assieme a polizia e soccorritori, sono riusciti a spegnere le fiamme, hanno scoperto una persona deceduta all’interno dell’aereo, afferma il comunicato.

Nel suv viaggiavano una donna e due bambini

Gli altri due occupanti del velivolo sono stati trasportati in centri traumatologici della zona e le loro condizioni sono sconosciute ma alcuni media parlano di ustioni e traumi molto severi. Nel Suv viaggiavano una donna e due bambini che sono stati trasportati a loro volta in ospedale locale per valutazioni mediche e diagnosi su cui non si hanno ancora notizie certe.