Aereo si spezza in due durante un atterraggio di emergenza

Un aereo DHL si è spezzato in due durante un atterraggio di emergenza allo scalo internazionale di San Jose (Costa Rica).

Paura in Costa Rica, dove un aereo cargo adibito al trasporto di corrispondenza (posta e pacchi) si è spezzato in due durante un atterraggio di emergenza. A bordo c’erano il pilota e due membri dell’equipaggio.

Aereo si spezza in due in Costa Rica

I fatti si sono verificati poco prima delle 10:30 ora locale (18:30 italiane) di giovedì 7 aprile 2022. L’aereo un Boeing-757 decollato dall’aeroporto internazionale Juan Santamaria, è stato costretto a tornare indietro 25 minuti dopo in atterraggio di emergenza a causa di un guasto meccanico. L’equipaggio aveva infatti avvisato le autorità locali che a bordo si era verificato un problema idraulico che non avrebbe consentito di proseguire il volo in condizioni di piena sicurezza.

Mentre stava atterrando, si è però ribaltato spezzandosi in due in corrispondenza delle ruote posteriori ed mettendo una coltre di fumo. Fortunatamente le tre persone presenti a bordo sono rimaste illese, pur sotto shock, e sono state trasferite in ospedale a scopo precauzionale.

Scalo di San Jose chiuso temporaneamente

L’incidente ha causato la chiusura temporanea dello scalo internazionale di San Jose il più grande del paese, provocando disagi a migliaia di passeggeri e centinaia di voli.

Le attività sono ora tornate alla normalità.