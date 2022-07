Incidente aereo nelle Marche: è accaduto a Montegiorgio nel Fermano dove un piccolo velivolo è precipitato in fase di decollo. Il bilancio è di due fe

Avevano appena iniziato a decollare quando qualcosa è andato storto ed il velivolo a bordo del quale si trovavano ha iniziato a puntare verso terra. Andando a schiantarsi in un campo. È successo nella serata del 3 luglio nella zona dell’aviosuperficie di Montegiorgio nel Fermano, nelle Marche.

Precipita ultraleggero nelle Marche

Secondo una ricostruzione dei fatti fornita da autorità e vigili del fuoco, l’incidente è avvenuto poco prima delle 20 quando l’ultraleggero era in fase di decollo. Le cause non sono al momento note e sono in fase di accertamento: qualcosa avrebbe impedito al velivolo di alzarsi completamente e per questo è precipitato andando ad impattare in uno spazio che si trova appena fuori dall’aviosuperficie, finendo nella vegetazione che costeggia il fiume Tenna.

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Per soccorrere le due persone a bordo sono giunti i vigili del fuoco del Comando di Fermo, diversi uomini che hanno lavorato in stretto coordinamento per mettere la zona ed il mezzo in sicurezza ed estrarre dall’abitacolo i due uomini, rimasti feriti. Uno dei due avrebbe riportato traumi più gravi e per tale ragione è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona; ferite più lievi invece per l’altro uomo, portato all’ospedale di Fermo.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare tutti gli accertamenti del caso e successivamente indagare sulla dinamica dell’incidente.