Tragedia sfiorata nelle Filippine, dove Airbus della Korean Air è finito fuori pista. L'aereo è completamente distrutto e sarà aperta un'indagine.

Paura a bordo di un aereo della flotta Korean Air che è finito fuori pista durante un atterraggio alle Filippine. Le cause sono da attribuire al maltempo ma sono in corso delle indagini per capire come mai l’aereo non si sia fermato in tempo.

Aereo va fuori pista durante l’atterraggio nelle Filippine: veivolo distrutto

Le condizioni meteo erano avverse e nonostante due tentativi di atterraggio falliti, i piloti hanno avuto l’autorizzazione a procedere per un terzo tentativo. Purtroppo però, una volta toccato il suolo della pista d’atterraggio il velivolo è diventato ingestibile ed è finito fuori pista.

Il mezzo è stato completamente distrutto ma fortunatamente non vi sono vittime o feriti gravi. A bordo dell’aereo vi erano 11 membri dell’equipaggio e 162 passeggeri.

Le scuse del presidente della compagnia aerea

L’aeroporto in cui la tragedia è stata sfiorata è quello di Mactan-Cebu, uno degli scali più importanti delle Filippine. Il volo è un Airbus A330 che proveniva da Incheon, Corea del Sud. Il presidente della Korena Air, Woo Kee-hong, si è scusato con tutti ed ha dichiarato che ci sarà “un’indagine approfondita“. L’aeroporto filippino intanto è stato chiuso per alcune ore e le autorità sperano che per domani, 25 ottobre 2022, l’aereo possa essere rimosso dalla pista.