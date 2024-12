Aeronautica, a Roma gli studenti incontrano l'astronauta Villadei

Roma, 19 dic. (askanews) – Un giorno tra le stelle per gli studenti dell’istituto tecnico aeronautico “Francesco De Pinedo” di Roma, teatro di un incontro davvero speciale, con l’astronauta italiano e colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei.

L’occasione è stata la presentazione agli studenti del cortometraggio dell’Aeronautica Militare “Believe”, girato proprio nello storico istituto tecnico aeronautico dell’Eur, che ha come protagonisti quattro adolescenti alle prese – in un ponte tra realtà e finzione – con una missione epica.

L’incontro con Villadei ha rappresentato un’occasione unica per gli studenti di confrontarsi con l’ufficiale ed ingegnere aerospaziale dell’Aeronautica Militare, ad inizio del 2024 impegnato nella missione Ax-3 con Axiom che lo ha portato per due settimane sulla stazione spaziale internazionale.

L’Aeronautica Militare ha da sempre guardato allo spazio e all’aerospazio con grande interesse. Lo Spazio nasce in Italia grazie al Generale ingegnere Luigi Broglio, anche scienziato di chiara fama internazionale che attraverso il programma San Marco, di cui ricorrono quest’anno i sessant’anni, ha aperto all’Italia la via dello Spazio. Dal progetto San Marco sono derivate le competenze spaziali dell’Italia in termini di capacità di lancio di satelliti e di ricerca spaziale.