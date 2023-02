Aeronautica Militare, a Firenze le celebrazioni per i 100 anni

Firenze, 15 feb. (askanews) – Con un simposio storico nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio, a Firenze hanno preso ufficialmente il via le celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare che ricorrerà il 28 marzo 2023.

Quello di Firenze è il primo dei tanti eventi organizzati dalla Forza Armata per raccontare il passato guardando al futuro e soprattutto ai giovani, ai quali il Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ha raccomandato di “imparare a osare”.

“La storia è un elemento base per guardare il presente e pensare al futuro – ha detto – attraverso la Storia impariamo dai nostri errori per ottenere un presente vincente e per consentire ai giovani che rappresentano la nostra Forza armata nel futuro una opportunità per crescere, per sapere osare. L’Aeronautica militare con questi 100 anni vuole offrire loro opportunità per consentire loro di camminare per i prossimi 100 anni”.

Il simposio ha ripercorso i momenti più significativi dei primi cento anni di vita dell’Aeronautica Militare, con 4 forum focalizzati sul rapporto tra storia del volo, progresso e tecnologia con ospiti del mondo militare, accademico e giornalistico.

Tra loro il conduttore televisivo e divulgatore scientifico Alberto Angela che ha parlato dell’importanza dell’evoluzione scientifica e tecnologica nel mondo del volo ma non solo.

“Non basta la tecnologia, neanche la razionalità, l’elemento fondamentale per fare il pilota è il cuore – ha detto, ricordando il nonno pilota – La passione tiene a bada le paure e affila l’istinto. Oggi mi ha fatto piacere essere qui perché mi sono ritrovato dentro a questa atmosfera che ho ritrovato anche in famiglia”.

Tra gli altri eventi in programma la costruzione di un villaggio tematico sull’Aeronautica Militare a Piazza del Popolo a Roma dal 24 al 29 marzo e una grande manifestazione aerea a Pratica di Mare il 17 e 18 giugno.