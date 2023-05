Aeroporti: Brunini (Sea), ‘dopo 38 mesi, a maggio traffico aereo milanese in positivo’

Malpensa (Va), 30 mag. - (Adnkronos) - Per il sistema aeroportuale milanese “maggio probabilmente sarà il primo mese in cui il traffico torna in positivo dopo 38 mesi di fila negativi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini, intervenendo all’inau...

Malpensa (Va), 30 mag. – (Adnkronos) – Per il sistema aeroportuale milanese “maggio probabilmente sarà il primo mese in cui il traffico torna in positivo dopo 38 mesi di fila negativi”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini, intervenendo all’inaugurazione del nuovo Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa. “Anche l’estate che sta arrivando ce l’aspettiamo tonica e molto positiva -spiega- con un traffico che potrebbe essere superiore a quello del 2019”. Per cui, l’apertura del Terminal 2, dopo tre anni, “è quanto mai tempestiva”. Per i lavori di ristrutturazione del Terminal, sottolinea Brunini, “abbiamo investito 28 milioni di euro, a cui se ne aggiungono altri 10 dei nostri partner, quindi in tutto quasi 40 milioni di euro. I cantieri hanno dato lavoro a circa 400 persone circa e -conclude- ancora una volta consegnamo nei tempi e nel budget previsto”.