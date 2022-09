Aeroporti, Di Palma (Enac): 'In via di sviluppo piano nazionale'

Milano, 21 set. (Adnkronos) – "Fin da subito abbiamo potuto contare su una ripartenza più robusta rispetto agli altri Paesi, quella che io ho definito una ‘ripartenza rock’. Questa nuova cultura che si affaccia dopo la pandemia fa la differenza. Tutto il sistema si sta proiettando verso la riconciliazione con l’ambiente e con le nuove generazioni, innanzitutto attraverso la mobilità.

Come Enac stiamo sviluppando un Piano nazionale degli aeroporti che fa della riconciliazione con l’ambiente un punto centrale, innanzitutto promuovendo non nuovi aeroporti ma una più efficiente messa in rete di quelli esistenti". Lo ha detto il presidente di Enac Pierluigi Di Palma, durante il primo congresso annuale "Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo", in corso di svolgimento presso l’aeroporto di Fiumicino.