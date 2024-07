Aeroporti: Gasparri (Fi), 'situazione di vero e proprio collasso a Fiumicino, necessari controlli'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Sono ormai giorni e giorni che Fiumicino è l'epicentro di una catastrofe aeroportuale, che va al di là delle fisiologiche difficoltà estive. Che in questa stagione dell'anno il traffico aereo sia più intenso lo sanno tutti, anche i gestori dell'aeroporto della Capitale avranno un calendario per comprendere il trascorrere delle stagioni. Ci sono stati, nei giorni scorsi, problemi tecnologici a livello planetario, lo sappiamo bene, ma la vicenda, in qualche misura, è stata superata. Invece ci vengono segnalati regolari ritardi di ore ed ore, in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Fiumicino". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Emerge una situazione di vero e proprio collasso. Forse è tempo di disporre qualche verifica e qualche ispezione nei confronti di quello che è un fondamentale hub aeroportuale per il Paese. Numerose attività produttive stanno subendo danni ed anche i turisti e quanti si muovono per lavoro devono affrontare crescenti difficoltà. Ho presentato una interrogazione al Ministro competente perché disponga i necessari controlli in un settore che, grazie anche alla crescita del turismo, deve essere in grado di affrontare al meglio quella che è una opportunità, maggiore traffico di persone, e non una eventualità imprevista da trasformare in una sorta di avventura senza limiti di durata”, conclude.