Aeroporti, Ricci (Sace): hanno ruolo fondamentale anche in chiave export

Roma, 5 feb. (askanews) – Gli aeroporti italiani hanno un ruolo fondamentale anche in chiave export. Lo ha detto l’amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci, intervenuta all’Airport Day di Assaeroporti, ricordando come la società controllata dal Mef abbia sostenuto fortemente gli scali italiani durante la pandemia.

“Il ruolo degli aeroporti è fondamentale perché se pensiamo quello che è l’impatto degli aeroporti sulla chiave dell’export fa un +10% quindi vuol dire che ogni volta che investiamo negli aeroporti stiamo investendo nella nostra capacità di esportare e quindi stiamo investendo nella crescita del nostro paese – ha spiegato Ricci -. Noi abbiamo finanziato gli aeroporti durante sia la fase pandemica, se possiamo dare un dato: abbiamo supportato circa 20 aeroporti, ricordiamoci che sul territorio nazionale esistono 41 aeroporti, quindi abbiamo coperto circa il 50% di quelli che hanno la capacità aeroportuale. Oggi, in post pandemia, in un momento di estremo rilancio del settore, anche dal punto di vista turistico, abbiamo supportato tre aeroporti che vanno da Bergamo a Verona agli aeroporti toscani, per tutti quelli che sono gli investimenti in espansione delle piste, della parte del terminal, della parte di investimenti che vanno anche a rinnovare per rendere gli aeroporti sempre più efficienti dal punto di vista energetico”.