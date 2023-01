Aeroporto di Istanbul, panico per un passeggero che non trova più i suoi quattro cani

Aeroporto di Istanbul, panico per un passeggero che non trova più i suoi qua...

Aeroporto di Istanbul, panico per un passeggero che non trova più i suoi qua...

Aeroporto di Istanbul, panico per un passeggero che non trova più i suoi qua...

Dopo ore di disperazione, l'uomo ha scoperto che i suoi amici a quattro zampe erano rimasti in Svizzera. Il video della vicenda virale sui social.

Una compagnia aerea ha perso i quattro cani che viaggiavano in stiva con un passeggero diretto a Istanbul.

Arrivato in Turchia, l’uomo ha avuto un esaurimento nervoso ed è scoppiato in lacrime. È stato necessario soccorrerlo.

Dopo alcune ore di incertezza e disperazione, è arrivata però la buona notizia: i cani erano stati rintracciati in un aeroporto svizzero dove il passeggero aveva fatto scalo.

Virale il video girato all’aeroporto di Istanbul: il sostegno degli utenti

La scena è stata ripresa in un video diventato virale online. In molti hanno voluto mandare un pensiero a sostegno del protagonista della vicenda: “Solo chi di noi ama i nostri esseri a 4 zampe sa cosa si prova”, “Non auguro a nessuno l’attacco di panico che stai vivendo.

Spero che tu li possa trovare”, “Non sarai mai in grado di capire questo tipo di video finché non avrai la gioia di provare quell’amore”, “Ho quasi pianto, capisco la tua disperazione, spero che aiuti le compagnie aeree a fornire un servizio migliore e mostrare più attenzione“.

Molti gli incidenti simili: la richiesta dei passeggeri alle compagnie aerei

L’incidente ha inoltre innescato un dibattito tra diversi utenti, in quanto casi simili stanno diventando sempre più frequenti.

Qualcuno ha segnalato di aver perso i propri animali, altri di averli trovati morti schiacciati dai bagagli.

Da qui, la richiesta alle compagnie aeree di modificare i propri regolamenti, in modo che gli animali possano viaggiare in cabina insieme ai loro padroni.

Leggi anche: Attentato terroristico nel quartiere orientale di Neve Yaakov a Gerusalemme: almeno otto vittime

Leggi anche: Muore in casa ma nessuno se ne accorge: 38enne trovata mummificata dopo 3 anni