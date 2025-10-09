Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna con Stefano De Martino protagonista

Mercoledì 8 ottobre, la sfida televisiva tra due celebri programmi ha raggiunto un nuovo livello di intensità. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha trionfato per la prima volta su La Ruota Della Fortuna di Gerry Scotti, registrando ascolti sorprendenti senza necessità di sovrapposizione. Il programma di Rai1 ha raggiunto un pubblico di 5.092.000 spettatori, corrispondente a un 24,5% di share, mentre il rivale di Canale 5 ha totalizzato 5.035.000 spettatori e un 24,2% di share.

Entrambi i programmi sono andati in onda dalle 20:50 alle 21:47.

Un incremento significativo degli ascolti

Questa leggera prevalenza di 0,3% di share ha portato grande entusiasmo nei corridoi di Viale Mazzini, ma ci si interroga anche sui costi di questo successo. Infatti, come riportato dal portale MaccheTv, Affari Tuoi ha visto un aumento straordinario delle vincite nell’ultima settimana, con un totale di oltre 1 milione e 65 mila euro distribuiti nei suoi otto episodi, una media di 133.000 euro a puntata. Queste cifre superano di gran lunga le aspettative statistiche per un programma di questo tipo.

Le vincite inaspettate

Un esperto intervistato da Striscia la Notizia aveva già messo in discussione le vincite elevate, dichiarando che la vincita media, durante le prime 60 puntate di De Martino, era già cresciuta a 67.000 euro, un dato decisamente anomalo rispetto ai 40.000 euro previsti statisticamente. Oggi, si osserva quale sarebbe l’opinione di questo esperto di fronte alla nuova media di 133.000 euro per episodio. Questo cambiamento ha indubbiamente attirato l’attenzione di numerosi telespettatori e critici del settore.

Il contesto competitivo del sabato sera

Il sorpasso di Affari Tuoi è avvenuto a un mese e una settimana dall’inizio del predominio di La Ruota Della Fortuna. Pier Silvio Berlusconi ha espresso orgoglio per il risultato, sottolineando che il programma non è solo un intrattenimento, ma anche un modo per riportare l’amore per la lingua italiana nelle case degli italiani. Ha definito il format come un gioco divertente e istruttivo, in contrapposizione a giochi puramente basati sulla fortuna.

Altri programmi al centro dell’attenzione

Il panorama televisivo è ricco di novità, come il debutto di Simona Ventura al Grande Fratello il 29 settembre, che ha attirato 2,81 milioni di spettatori e un 20,4% di share. Nella seconda puntata, Ventura ha ringraziato il pubblico per il supporto. Allo stesso modo, la sfida del sabato sera tra Ballando Con le Stelle e Tu Si Que Vales ha riacceso l’interesse, con Ballando che ha esordito con un 23% di share, mentre il programma di Canale 5 ha ottenuto un 28,5% di share.

Le performance artistiche

Il ritorno di Tale e Quale Show ha regalato momenti di grande intrattenimento, con esibizioni che hanno incluso imitazioni di artisti come Dua Lipa e Giusy Ferreri. La seconda puntata ha visto performance da parte di diversi artisti, inclusi Fred Bongusto e Rita Pavone. Ogni esibizione ha suscitato grande entusiasmo e risate nel pubblico, dimostrando la varietà e la ricchezza del panorama musicale italiano.

Inoltre, il programma X Factor continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico con i suoi BootCamp, dove i talenti emergenti si sfidano per ottenere un posto nel talent show. Nella quarta puntata andata in onda il 2 ottobre, il programma ha registrato una media di 784.000 spettatori, confermando l’interesse per i talenti musicali.