Affettatrice elettrica: come sfruttarla in cucina e il miglior modello

Per tagliare in modo spesso e fine, omogeneo alimenti quale salumi, formaggi, ma anche carne e verdure, si ha bisogno della migliore affettatrice da usare

Per avere dei tagli di salumi e formaggi in modo impeccabile e saporito, usare un coltello non è sufficiente. In questo caso, si consiglia di affidarsi a una buona affettatrice elettrica che consente tagli omogenei. Qui scopriamo la migliore affettatrice elettrica, come sfruttarla in cucina e l’utilizzo del prodotto.

Affettatrice

Un elettrodomestico molto usato nel banco salumi del supermercato perché permette di assolvere a diverse funzioni. Oltre all’uso professionale, sono molti ad avere l’affettatrice in casa in quanto permette di affettare i salumi o anche altri alimenti in tagli più o meno grossolani a seconda dell’uso e di ciò che bisogna fare.

Grazie a questo elettrodomestico, diventato molto comune nelle case e nelle cucine, è possibile avere sempre gli affettati e altri alimenti freschi come se fossero stati appena comprati. L’affettatrice elettrica si compone di un motore e una potenza fino ai 140 Watt. La lama si distingue da un modello all’altro.

La lama ha un taglio più o meno ampio e a seconda del tipo di lama si possono affettare alcuni alimenti. Una lama liscia è consigliata per affettare affettati e salumi, mentre per le verdure oppure per il pane, si consiglia di puntare a delle lame dalla forma ondulata. In commercio si trovano modelli che hanno una doppia lama, ma sono maggiormente indicati per uso professionale.

In commercio si trovano diversi modelli di affettatrice. Solitamente l’affettatrice domestica non è molto ingombrante, anzi, si contraddistingue per dimensioni compatte e ridotte e alcuni modelli possono anche essere chiusi e riposti in modo da limitare gli ingombri e per questo è molto importante capire lo spazio che si ha a casa.

Affettatrice: come sfruttarla

Un elettrodomestico come l’affettatrice, di cui Camry è il modello migliore che si trova in commercio, è utile per tantissime cose e si può sfruttare per risparmiare tempo e fatica nell’ambito della cucina. Un macchinario che funziona con l’alimentazione elettrica e utile per affettare di tutto: dalle carni ai formaggi sino ai salumi.

I modelli casalinghi sono molto leggeri e meno ingombranti, oltre a essere molto utili nel taglio di formaggi e salumi. I modelli in commercio si differenziano anche in base all’uso che si intende farne. Ci sono tipologie di affettatrice per affettare la verdura, i formaggi, il pane, la carne oppure gli affettati.

Per affettare la carne o i salumi stagionati, è possibile optare per un modello che abbia la lama maggiormente affilata. Si può anche affettare il pane in modo da dare un bel taglio netto per preparare sandwich e molto altro. I formaggi come il provolone sono adatti da essere affettati con questo apparecchio, ma bisogna prestare attenzione ad alcune accortezze.

Per affettare i salumi, bisogna che la fetta sia di forma circolare e che abbia lo spessore giusto. La fetta deve essere sottile, ma con il tempo, è possibile migliorare la pratica e verificare quanto sia semplice usare questo elettrodomestico.

Affettatrice elettrica: miglior modello 2022

In commercio, come già detto, sono diversi i modelli di affettatrice che si possono usare, ma la migliore è sicuramente Camry, una affettatrice elettrica che aiuta a risparmiare, non solo da un punto di vista economico, ma anche tempo e fatica. Con questo modello si hanno sempre affettati e alimenti freschi pronti da essere assaporati.

Con l’affettatrice Camry è possibile affettare qualsiasi cosa in modo facile e veloce: pane, formaggio, prosciutto, verdure, ecc. I salumi e i formaggi necessitano di un taglio netto e uniforme, risultati che non è possibile ottenere con un coltello. Un accessorio molto utile da avere in cucina e che è dotata di una lama in acciaio inox. Si può impostare lo spessore del taglio da 0 a 15 mm grazie a una manopola in dotazione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

La lama è seghettata, molto facile da usare e da pulire, oltre a essere resistente e duratura nel tempo. Ha i piedini antiscivolo in modo da garantire la giusta stabilità e il massimo della sicurezza al momento dell’utilizzo. Mantiene i vari alimenti che si vogliono affettare nella giusta posizione senza muoversi.

All’interno della confezione, si trova la lama affetta tutto e il manuale di istruzioni in lingua italiana.

Realizzata in metallo con un design dalle linee pulite ed eleganti. I consumatori ne sono entusiasti come si legge dalle recensioni sul sito ufficiale del prodotto dove è possibile acquistarla, dal momento che Camry, essendo originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o e-commerce. Basta compilare il modulo con i propri dati e approfittare dell’offerta di questa affettatrice al costo di 99,99€ invece di 199,99. Si può effettuare il pagamento tramite Paypal, carta di credito o nella formula del contrassegno, quindi in contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.