Affetto, razzismo e clima, il viaggio di Kate e William negli Usa

Boston (Massachusetts), 2 dic. (askanews) – Una tre giorni intensa e non solo per mostrare il loro sostegno alla lotta contro il cambiamento climatico. Quello di Kate e William a Boston è un debutto internazionale da quando sono diventati Principe e Principessa del Galles, una trasferta ufficiale, la prima negli Stati Uniti in 8 anni, oscurata in parte da un episodio di presunto razzismo legato alla madrina di William e dall’uscita del trailer del documentario che vede protagonisti Harry e Meghan su Netflix (dall’8 dicembre).

William e Kate – negli Stati Uniti per consegnare i premi ambientalisti “Earthshot Prize”, lanciati lo scorso anno dall’erede al trono britannico – accompagnati dalla sindaca Michelle Wu hanno fatto visita al Piers Park, nel porto di Boston, da dove il problema dell’innalzamento dei mari è particolarmente visibile.

Sempre nel secondo giorno, la coppia reale ha visitato una ong vicino a Boston che si batte per l’equità razziale e contro la violenza urbana e fuori sono stati accolti da un bagno di folla.

Tutto questo accadeva mentre nel Regno Unito la madrina di William, Lady Susan Hussey, 83 anni, era costretta a scusarsi per avere chiesto insistentemente a una donna britannica nera, Ngozi Fulani, da dove provenisse.

Altra ondata di affetto per i due reali britannici è piovuta sempre nel secondo giorno al termine della visita ai laboratori Greentown, dove il piccolo Henry, 8 anni, vestito da Guardia reale ha consegnato un mazzo di rose rosse a Kate: “Perché questa è la prima volta che incontro dei reali e sono davvero felice.

Mi piace il cambio della guardia e questo è il motivo per cui sto indossando questo costume e se fossi un reale mi piacerebbe tantissimo vivere a Buckingham Palace”, aggiunge.

E se la Casa Bianca ha già confermato che il presidente Joe Biden incontrerà i principi, non è stato annunciato alcun incontro con il fratello e la moglie Meghan.