In più occasioni l'avrebbe violentata e le avrebbe ingiunto il silenzio: affidano la figlia di 10 anni allo zio 19enne e lui la stupra

Arriva dall’Emilia Romagna l’orrore di due genitori che affidano la figlia di 10 anni allo zio 19enne e lui la stupra , quell’atto di fiducia con i due impegnati al lavoro sarebbe stato dunque ripagato con un crimine sessuale orribile. All’epoca dei fatti la vittima aveva 10 anni e il presunto offender conviveva con i genitori della piccola.

Piccola che sarebbe stata minacciata e violentata dal giovane, in una vicenda horror che ha come tatro la città di Modena.

Affidano la figlia di 10 anni allo zio che la stupra

Al giovane sono contestati dalla Procura diversi episodi di abusi sessuali, questo dopo che la vittima, in silenzio per molto tempo, aveva trovato la forza di parlare. I genitori avevano allertato i Carabinieri che dopo le indagini, hanno arrestato il 19enne.

I media parlano dell’emersione di “chiare e inequivocabili prove di colpevolezza”.

Carcere per l’indagato e perizia sulla vittima

Il ragazzo è ancora in carcere in custodia ed i suoi avvocati hanno chiesto una misura alternativa. La bimba, sottoposta ad una meticolosa e delicatissima consulenza psicologica, non è stata ritenuta in grado di deporre, “essendo emotivamente fragile e ancora sotto choc per le terribili violenze”. La bambina non può raccontare in un contesto procedurale o dibattimentale quel che ha detto ai suoi genitori, perciò in aula farà eventualmente fede il verbale dei carabinieri.