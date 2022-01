Affide lancia le Giornate della valutazione gratuita dei gioielli

Roma, 28 gen. (askanews) – Affide, la principale società in Italia nel settore del credito su stima, lancia le Giornate della valutazion gratuita. L’attività si svolge nell’Info-point di via dei Giubbonari a Roma, per fornire ai potenziali clienti una valutazione dei loro beni. Si prenota un appuntamento telefonicamente o tramite mail, e personale esperto, altamente qualificato, offrirà gratis stime di orologi, gioielli, argenti.

Il direttore generale generale di Affide Andreas Klaus Wedenig spiega: “I nostri esperti sono specializzati per dare un valore attuale.

Questo dà un grande valore anche ai clienti perché abbiamo fatto un paio di anni fa una ricerca Doxa, che risultava che il 75% degli italiani non sanno il valore dei loro gioielli. Allora, così noi siamo a disposizione”.

Affide, presente sul territorio italiano attraverso 37 filiali e più di 100 sportelli, è leader europeo nel settore del credito su stima.

“Gli italiani infatti hanno infatti il più grande patrimonio in gioielli di tutta Europa.

All’italiano piace essere bello, ha sempre investito in gioielli, e le famiglie ne hanno in abbondanza, e sono anche fonte di una liquidità senza vendere.

I gioielli vengono stimati e Affide dà due terzi del valore attuale come base di credito. Il vantaggio per il cliente è che liquida soldi, senza dover vendere. Questo è fondamentale perché molto spesso le crisi di liquidità sono temporanee: superati un mese, tre mesi, sei mesi, il gioiello torna in possesso del cliente”.

Pierfrancesco Velletrani, responsabile delle attività di stima e vendita di Affide in Italia, spiega: “Io e i miei colleghi siamo tutti quanti esperti, siamo dei gemmologi, e siamo tutti consulenti sia del Tribunale sia della Camera di Commercio. E facciamo una consulenza, sia orale che scritta, facciamo questa expertise con tutte le caratteristiche degli oggetti e anche le foto identificative.

“Molti sono per sapere quanto valgono i loro gioielli, divisioni ereditarie, per avere un’idea di quello che hanno. Qualcuno invece, per esigenze personali, ci chiede il valore per poi poterli vendere all’asta tramite le nostre aste”.