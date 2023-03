Affittare casa: i consigli degli esperti per non avere nessun problema

Affittare casa non è semplice e spesso porta con sé diverse problematiche. Per questo motivo è utile affidarsi a degli esperti del settore.

Affittare un immobile non è un‘impresa semplice. È fondamentale conoscere i passaggi e le norme principali, che rendono possibile mettere la proprietà in affitto. Il proprietario si prende carico di una serie di incombenze burocratiche, e non solo, per procedere con tranquillità e senza sorprese, all’affitto del proprio immobile. Entrano così in gioco gli esperti del settore, che non solo rendono l’intera procedura più snella, ma semplificano letteralmente la vita dei proprietari.

Affittare casa rappresenta una soluzione interessante e redditizia, anche per andare a coprire le spese che un immobile di proprietà porta con sé. Tuttavia, il proprietario si fa carico di una serie di oneri, dalla verifica dello stato dell’appartamento e della relativa messa norma, alla scelta del tipo di contratto di affitto. Inoltre, mettere in affitto un proprio immobile porta anche dei rischi. Si pensi a eventuali mancati pagamenti dei canoni di affitto o una cattiva gestione dell’immobile, da parte di inquilino poco attento. Se si desidera affittare casa senza accollarsi queste problematiche, la soluzione è affidarsi a specialisti del settore, come Welcome Home, che accompagnano il proprietario, passo dopo passo, nella gestione ottimale delle pratiche di affitto, con competenza e abilità.

Affittare casa, i vantaggi di affidarsi a un property manager

La scelta di affidarsi a un esperto del settore è strategica. La società specializzata, in possesso delle giuste competenze, supporta in tutte le fasi il proprietario, che potrà vivere l’affitto con serenità. Proprio come nel caso di Welcome Home, società di property management, che offre ai proprietari di immobili vantaggi enormi, mediante una gestione a 360°.

Welcome Home offre una formula senza pensieri per i proprietari. Difatti, prende direttamente in locazione gli immobili e gestisce per conto dei proprietari tutte le incombenze relative alla conduzione dell’immobile, per medi e lunghi periodi. I numeri parlano chiaro. La società è, difatti, presente sul mercato da oltre 10 anni, con una gestione di circa 700 inquilini in 500 soluzioni immobiliari. Attualmente opera a Milano e hinterland, Londra, Como e presto anche a Firenze.

I servizi offerti da Welcome Home partono dalla visita dell’immobile e valutazione di eventuali interventi di ristrutturazione e di arredo, a proprio carico. Si firmerà, in seguito, un contratto di locazione standard con il proprietario, con la garanzia di un canone prefissato mensilmente. I vantaggi di affidarsi a un property manager sono evidenti. Da un lato, la società avrà la gestione completa della locazione e dall’altro, i proprietari non hanno rischi di insolvenza e di vacancy.

Affittare senza problemi, i consigli degli esperti

Sono tanti gli obblighi che i proprietari di casa si ritrovano ad affrontare, quando decidono di affittare il proprio immobile. Di seguito una breve panoramica:

• verificare lo stato dell’appartamento;

• garantire che gli impianti siano a norma e certificati da chi ha svolto i lavori, dall’elettricista all’idraulico;

• essere in possesso della certificazione energetica dell’immobile, con impatti anche sul valore della casa stessa;

• affittare una casa libera da ipoteche e pignoramenti.

Gli specialisti del settore vengono in aiuto dei proprietari e consigliano alcuni accorgimenti per gestire l’affitto in maniera più semplice. In primis, risulta importante sottoscrivere un verbale di consegna dei mobili e degli elettrodomestici, con relative condizioni di conservazione, al fine di evitare spiacevoli situazioni alla riconsegna della casa. Anche procedere con la voltura delle utenze a nome dell’inquilino permetterà di non avere problemi in caso di mancati pagamenti.

La scelta del giusto inquilino gioca un ruolo basilare, ma non è di certo semplice. Il proprietario può richiedere garanzie agli inquilini, come la presentazione di una busta paga, al fine di limitare la possibilità di insoluti. È possibile anche definire un deposito cauzionale, che corrisponde normalmente a 2/3 mensilità. Possono arrivare indicazioni utili anche dalle referenze dei precedenti proprietari di casa.

Si è giunti al secondo punto cruciale, ovvero la scelta del tipo di contratto di affitto, che deve essere redatto, firmato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Diventa fondamentale scegliere la tipologia di contratto in grado di rispondere, in modo performante, alle esigenze dei proprietari.

È evidente come ci si trovi all’interno di un mondo di norme e burocrazia, dove solo gli esperti sono in grado di offrire le migliori soluzioni. I proprietari di casa possono sempre affidarsi a società di property management, che garantiscono una gestione a 360° della locazione e sgravano da noiose, e a volte complesse, incombenze.