Affitti: la domanda torna a crescere, ma quale target preferiscono i proprietari oggi?

Tra questi è possibile annoverare il mercato immobiliare che negli ultimi anni aveva visto diminuire consistentemente la richiesta di stipula di contratti d’affitto. Negli ultimi mesi, tuttavia, il trend sta registrando un’inversione, con un incremento percentuale di coloro che cercano una casa firmando un contratto di locazione.

I proprietari di immobili, a questo proposito, per riprendersi al meglio dal momento di crisi stanno cercando un modo per recuperare i guadagni perduti nel tempo e sono molti quelli che hanno deciso di affittare il proprio bene a turisti piuttosto che a famiglie e studenti, tenendo presente che questo tipo di accordi risultano essere più redditizi e meno rischiosi.

Tuttavia l’aspetto che nessun locatore può trascurare a prescindere dal tipo di target che si scelga di prediligere è il fatto che sia necessario rendere interessante la proprietà che si va a proporre ai clienti.

Come valorizzare il proprio immobile

Per cominciare è importante promuovere tramite gli annunci una casa che si dimostri accogliente e curata. Prima di scattare le foto che la pubblicizzeranno è bene riordinarla, razionalizzare gli spazi e assicurarsi che tutto sia pulito e che nel complesso l’aspetto risulti equilibrato.

È importante assicurarsi che tutto ciò che viene descritto e proposto nell’annuncio corrisponda alla realtà. Se possibile, qualora la casa si affitti ammobiliata, sarebbe opportuno scegliere un arredamento neutro, versatile e che renda la casa luminosa e moderna. Lo stesso tipo di considerazione vale anche nel caso in cui prima di mettere l’immobile in affitto si effettui una ristrutturazione.

Qualora si lascino agli inquilini degli elettrodomestici è fondamentale che siano funzionanti e che non costituiscano un pericolo. Gli impianti, inoltre, devono essere a norma e ciò deve essere garantito da certificazioni ufficiali.

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione per quello che riguarda la salvaguardia del locatario e dei suoi beni è legato all’assicurazione casa, che può essere scelta di comune accordo con l’inquilino, così da tenere conto delle specifiche necessità di entrambe le parti.

Allo stesso modo, sarà premura del locatore scegliere una tipologia di affittuario che possa garantire il pagamento del canone mensile, dimostrando di avere una situazione finanziaria stabile, di essere stato in passato un buon pagatore e di non avere sospesi o scoperti in banca.

Inoltre, bisogna stabilire un prezzo per l’affitto che sia coerente con la situazione attuale del mercato, che rispecchi la realtà della casa e che sia in linea con le altre proposte presenti sullo stesso territorio.

L’importanza dei rapporti tra i contraenti

Al di là di quelli che sono i servizi offerti e le questioni economiche è fondamentale considerare anche l’aspetto umano che si cela dietro la creazione di un contratto d’affitto.

Per tale ragione è importante scegliere con cura le persone più adatte a prendersene cura e mantenere con loro buoni rapporti, cercando di essere cordiali, corretti e, laddove sia necessario, provare a trovare sempre il giusto compromesso quando i bisogni dell’uno o dell’altro possano apparire differenti.

Inoltre, nel periodo di tempo in cui sarà attivo il contratto la privacy degli inquilini è assolutamente da rispettare, motivo per cui è bene evitare di chiedere con frequenza di visitare l’immobile o presentarsi senza essersi annunciati.

Un’ulteriore attenzione deve essere data alla chiarezza nelle informazioni che si forniscono all’altro contraente: bisogna creare un inventario preciso dei beni in casa, stabilire delle scadenze fisse, richiedere una cauzione coerente con il valore dell’immobile e restituirla qualora effettivamente quest’ultimo sia stato restituito indenne.