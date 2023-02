Affluenza più bassa di sempre per Regionali in Lazio e Lombardia

Roma, 13 feb. (askanews) – Le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia segnano una partecipazione bassissima, la più bassa della storia. Secondo i dati del ministero dell’Interno, l’affluenza è al 41,61% nella regione Lombardia e al 37,2 nel Lazio.

Un calo di oltre trenta punti percentuali rispetto alle precedenti regionali del 2018, non paragonabili però perché unite alle elezioni politiche.

In questa tornata che segna nel Lazio la vittoria di Francesco Rocca di Fratelli d’Italia e in Lombardia la riconferma del leghista Attilio Fontana, è troppo presto per capire come si siano mossi i flussi dei voti.

Tuttavia la disaffezione degli elettori a sinistra appare legata anche alle spaccature dei partiti di quell’area. In generale i cittadini di tutte le tendenze potrebbero essere stati scoraggiati anche dall’annunciata vittoria dei candidati del centrodestra.