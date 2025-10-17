Affrontare le sfide del viaggio per l'incontro di Putin in Ungheria

In seguito a significative tensioni geopolitiche, il presidente russo Vladimir Putin si prepara per una visita in Ungheria, dove è previsto un incontro con Donald Trump per un vertice cruciale volto ad affrontare il conflitto in corso in Ucraina. Questo incontro segue un precedente vertice in Alaska, che non ha prodotto risultati sostanziali.

Tuttavia, la presenza di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI) nel 2023 per Putin complica notevolmente la situazione. Il mandato riguarda la presunta deportazione illecita di bambini ucraini nel corso della guerra. Pertanto, si pone la questione di come Putin possa raggiungere il tavolo dei negoziati senza affrontare l’arresto.

I fatti

In base alle disposizioni dello Statuto di Roma del 1998, i paesi firmatari sono obbligati a trattenere gli individui per i quali sono stati emessi mandati di arresto dalla CPI. Tale obbligo si estende allo spazio aereo, considerato territorio sovrano secondo il diritto internazionale. Pertanto, mentre Putin si avvicina all’Ungheria, nazione che ha espresso intenzioni di ritirarsi dall’accordo della CPI, la logistica del viaggio diventa sempre più complessa.

Il ritiro dell’Ungheria dalla CPI

Un importante sviluppo avvenuto all’inizio di quest’anno ha visto il primo ministro ungherese Viktor Orban annunciare il piano del paese di uscire dal documento fondativo della CPI, in particolare durante una visita del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Anche Netanyahu, come Putin, affronta un mandato della CPI per presunti crimini di guerra in Gaza.

L’approvazione da parte del parlamento ungherese della legge di ritiro a maggio significa che l’uscita formale avverrà un anno dopo che il Segretario generale delle Nazioni Unite riceverà la notifica ufficiale. Con commenti del ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto che sottolineano l’intenzione del paese di ospitare Putin con rispetto e garantire negoziati fruttuosi, sembra che Putin possa eludere l’arresto mentre si trova sul suolo ungherese.

Le conseguenze

Con i preparativi per il viaggio in corso, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha evidenziato che rimangono irrisolte varie questioni logistiche. Una considerazione principale riguarda il percorso di volo che Putin intende seguire. Date le crescenti tensioni e i recenti incidenti che hanno coinvolto aerei russi nei Paesi baltici, è probabile che Putin eviti di sorvolare queste nazioni per prevenire possibili complicazioni.

Opzioni di viaggio alternative

Alla luce dei potenziali rischi, la Bielorussia potrebbe servire come opzione di transito valida, fornendo un corridoio tra i Baltici e l’Ucraina. Tuttavia, questo percorso richiederebbe di attraversare la Polonia, una nazione che storicamente ha avuto rapporti tesi con la Russia. Recenti avvertimenti da parte di funzionari polacchi riguardo a una potenziale offensiva russa sul proprio territorio complicano ulteriormente questa rotta.

In alternativa, la Slovacchia, sotto la guida del populista pro-russo Robert Fico, potrebbe offrire un ambiente più accomodante. La Slovacchia continua a importare energia russa, contraddicendo le direttive di Trump riguardo all’indipendenza energetica europea. Tuttavia, Putin si troverebbe comunque ad affrontare la sfida di attraversare la Polonia prima di giungere sul territorio slovacco.

Il contesto

Una potenziale fonte di ispirazione per Putin potrebbe derivare dai recenti viaggi di Netanyahu, che ha abilmente evitato diversi paesi europei per partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Le notizie indicano che il percorso di volo di Netanyahu ha deliberatamente evitato lo spazio aereo francese e spagnolo, optando per una rotta che minimizzasse il rischio di arresto.

Analogamente, Putin potrebbe considerare di dirigersi verso sud per il suo viaggio in Ungheria. La Georgia, nazione che ha sospeso le sue aspirazioni per l’adesione all’UE, è firmataria dello Statuto di Roma ma potrebbe chiudere un occhio sul viaggio di Putin. Inoltre, la Turchia, che non è vincolata dallo Statuto di Roma, potrebbe fornire un passaggio, data la sua storica posizione di equilibrio tra Russia e NATO.

Implicazioni future e scenario processuale

