Afghanistan, almeno 20 vittime in un attacco suicida a Kabul

Kabul, 11 gen. (askanews) – Un kamikaze si è fatto esplodere a Kabul, in Afghanistan, davanti al ministero degli Esteri, facendo almeno 20 vittime. E’ quanto riporta un collaboratore

della France presse che si trovava nelle vicinanze al momento dell’esplosione.

“Ho visto circa 20-25 vittime. Non so quanti di loro fossero morti o feriti. Stavo aspettando in macchina quando ho visto un uomo con un Kalashnikov in spalla e una borsa.

È passato davanti

alla mia macchina e dopo pochi secondi c’è stata una forte esplosione. Ho visto quest’uomo farsi saltare in aria”, ha raccontato l’autista della France presse.

Nel video i corpi a terra lungo la strada dove si trova il ministero. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l’attacco.