Afghanistan, ambasciatore GB: evacuate oltre 5.000 persone

Roma, 23 ago. (askanews) – Si rivolge direttamente al pubblico e al personale diplomatico l’ambasciatore britannico in Afghanistan, Laurie Bristow, personalmente impegnato nell’ultima settimana a compilare documenti per l’evacuazione di persone da Kabul.

“Sono Laurie Bristow” dice in un video diffuso dal governo britannico. “Sono nel centro per le evacuazioni di Kabul dove i nostri militari, i diplomatici e le forze di frontiera lavorano 24 ore al giorno per portare in salvo i connazionali britannici, i colleghi afgani e lo staff dell’ambasciata.

E’ uno sforzo immenso. Finora siamo riusciti a mettere sugli aerei oltre 5.000 persone, mille solo nelle ultime 14 ore. Ma resta un immenso lavoro da fare. Vorrei ringraziare tutti i colleghi, a Kabul, a Londra e ovunque nel mondo, che lavorano senza sosta per portare in salvo più persone possibile. Grazie”.