Afghanistan, anche l’esercito tedesco termina il ponte aereo

Roma, 28 ago. (askanews) – I primi soldati della Bundeswehr, l’esercito tedesco, atterrano alla base di Wunstorf, nei pressi di Hannover, in Germania, come mostrano queste immagini di France Presse. Tre velivoli militari – un Airbus A310 dell’aviazione tedesca e due aerei da trasporto militari A400M – sono stati utilizzati per il volo di ritorno. Sono decollati dalla capitale uzbeka Tashkent, dove è stato organizzato il ponte aereo per evacuare i cittadini tedeschi e il personale afghano.

Complessivamente la Germania dal 16 agosto ha evacuato 5.347 persone provenienti da almeno 45 paesi.