Milano, 9 giu. (askanews) – In queste immagini i feriti trasportati in un ospedale pubblico dopo che uomini armati mascherati hanno ucciso 10 persone. Le vittime lavoravano per l’organizzazione di sminamento HALO Trust nel nord dell’Afghanistan, nel distretto di Baghlan-e-Marzaki, nella provincia di Baghlan.