Afghanistan: audizione Guerini-Di Maio 24 agosto in commissioni congiunte (2)

(Adnkronos) – La crisi afghana e i suoi drammatici ultimi sviluppi sono stati valutati oggi dall’Ufficio di Presidenza della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, convocato in via informale on line dal presidente Fassino. Unanime il sostegno -si riferisce- alla azione di evacuazione del personale italiano, dei collaboratori afghani e di quanti si sono impegnati in questi anni sul fronte umanitario e della cooperazione con la popolazione afghana.

Tutti i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di un passaggio parlamentare con l’audizione dei Ministri competenti di fronte delle Commissioni Esteri e Difesa che sulla base delle intese tra i Presidenti delle Commissioni di Camera e Senato e della disponibilità manifestata dai Ministri potrà essere programmata per martedi 24 agosto.