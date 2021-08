Afghanistan, Baradar (talebani) parla di convivenza pacifica

Roma, 16 ago. (askanews) – Video messaggio del mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore insieme al defunto mullah Omar dei talebani, diffuso via social in cui è circondato da altri talebani. “Abbiamo raggiunto un punto che non ci aspettavamo, di vincere in Afghanistan. E’ stato possibile solo con l’aiuto di Allah l’onnipotente. Allah ci conferito vittorie e risultati che non hanno eguali al mondo e abbiamo assistito a questo memorabile giorno”.

E’ arrivato il momento della prova. Dobbiamo essere fieri, ora è il momento di servire la nazione e garantire la sicurezza. Dobbiamo lavorare per dare al paese una vita migliore e una convivenza pacifica in futuro”.

L’ufficio stampa dei talebani ha peraltro smentito che il mullah Baradar sia in arrivo a Kabul, come in precedenza ipotizzato: il leader talebano sarebbe dunque in Qatar.