Afghanistan: Berlusconi, 'grazie a soldati e diplomatici per gestione nostra presenza'**

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Dopo la decisione americana di ritirarsi, decisa dall’amministrazione Trump e confermata da quella Biden, non c’era alcuna possibilità per gli altri paesi, come l’Italia, di rimanere. Anzi dobbiamo dire ancora una volta grazie ai nostri soldati, ai nostri diplomatici, a tutti i connazionali impegnati nella vicenda afgana, per come hanno gestito la presenza italiana in questo ventennio ed anche quest’ultima fase drammatica".

Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in una nota.