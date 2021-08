Afghanistan: Bernardo, 'per me accoglienza è importante, non lasciarli soli'

Milano, 18 ago. (Adnkronos) – "Io sono un uomo che arriva dalla società civile, ho fatto da sintesi per i partiti del centrodestra ma per me l'accoglienza è fondamentale e importante per questo popolo. Siamo sempre stati insieme, ci siamo protetti a vicenda e non possiamo lasciarli soli".

Così il candidato sindaco del centrodestra per la città di Milano, Luca Bernardo, a chi gli chiedeva se condividesse la posizione di Matteo Salvini (Lega) e le preoccupazioni sull'arrivo dei profughi afghani in Italia nelle prossime settimane.

"Io – dice – vengo dal mondo della medicina e quindi della preservazione sempre e comunque della vita. Dobbiamo innanzitutto accogliere gli afghani che hanno lavorato con noi per vent'anni, che hanno dato una mano ai nostri soldati, quelli vanno portati via e così le donne e i bambini.

Io non credo esista una sharia moderata, quella violenza è perpetrata continuamente da parte dei talebani".

E' chiaro, ad ogni modo, che "c'è il rischio che tra le file di chi parte ci siano anche i terroristi, penso che su questo i nostri servizi e il nostro Governo debba avere un'attenzione particolare. L'Italia rischia di essere un passaggio".