Afghanistan, Biden: giusto andarsene, evacuazione un successo

Milano, 1 set. (askanews) – “Io credo che questa sia la decisione giusta, una decisione saggia e la migliore per l’America”. Il presidente Usa Joe Biden ha difeso ancora una volta in un discorso alla nazione la sua decisione di ritirare le truppe americane dall’Afghanistan perché “la scelta – ha detto – era tra andarsene o fare un’altra guerra. E io non avevo alcuna intenzione di prolungare una guerra infinita”.

Biden ha poi ribadito che le operazioni per portare via dall’Afghanistan 120mila persone, fra cui 4mila americani, sono state un successo.

“Nessuna nazione nella storia ha mai fatto niente di simile, solo gli Stati Uniti avevano la capacità e l’abilità di farlo e lo abbiamo fatto. Lo straordinario successo della missione è merito delle capacità e del coraggio dei nostri militari, diplomatici e dell’intelligence”.