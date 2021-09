Afghanistan, Blinken: talebani dovranno guadagnarsi legittimità

Roma, 9 set. (askanews) – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha dichiarato che i talebani, che hanno da poco presentato il nuovo governo ad interim, dovranno “guadagnarsi” la legittimità.

Lo ha detto al termine della riunione, in formato virtuale, copresieduta con il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in Germania e altri ministri europei. “Nonostante si professasse che un nuovo governo sarebbe stato inclusivo, la lista dei nomi dell’annuncio consiste esclusivamente di individui, o membri dei talebani o dei loro stretti collaboratori e nessuna donna.

Siamo anche preoccupati dall’affiliazione e dai precedenti di alcuni di questi individui. Comprendiamo che i talebani hanno presentato questo come un gabinetto provvisorio, giudicheremo questo e loro dalle loro azioni”.

Intanto continuano le proteste delle donne a Kabul e nella provincia nordorientale del Badakhshan contro la formazione del governo ad interim composto esclusivamente da uomini. E dopo l’annucio del divieto di praticare sport per le donne, l’Australia minaccia di cancellare il match di cricket maschile che doveva ospitare a novembre contro l’Afghanistan, a meno che non si faccia marcia indietro su questa decisione.

Ma la linea sembra confermata. Ahmadullah Wasiq, vice capo della commissione culturale dei talebani, ha detto a una tv australiana: “L’Islam e l’Emirato islamico non permettono alle donne di giocare a cricket, o di fare sport in cui si espongono. Non hanno bisogno di sport. Si esporranno e non seguiranno il codice di abbigliamento e l’Islam non lo permette.. Non ignoreremo i valori islamici anche se ciò causerà opposizione, non lasceremo le nostre regole islamiche”.