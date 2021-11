Afghanistan: Bonino, 'dedicare a donne giornata contro violenza'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "La situazione in Afghanistan va di male in peggio ma bisogna sforzarsi di non far cadere il silenzio su questa tragedia perché questi sono temi che durano nel tempo e bisogna tenerli ben fermi, con coraggio ma al contempo umiltà sapendo bene quanto si possa fare.

Il 25 novembre è normalmente la giornata contro la violenza sulle donne e sono felice che alcune associazioni abbiano già accolto la mia proposta di dedicarla quest’anno alle donne afghane”. Lo ha detto a Rainews24 la senatrice di Più Europa Emma Bonino.