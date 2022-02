Afghanistan, catastrofe umanitaria. Unhcr lancia campagna

Roma, 15 feb. (askanews) – In Afghanistan 23 milioni di persone soffrono la fame, mancano i beni di prima necessità e il sistema sanitario è al collasso. Secondo le stime, quest’anno il 97% degli afghani precipiterà sotto la soglia di povertà. E il gelo invernale mette a rischio la sopravvivenza dei più vulnerabili. L’Agenzia Onu per i Rifugiati (UNHCR) lancia la campagna “Non lasciamoli soli” per rispondere alla dilagante emergenza: dal 13 febbraio al 6 marzo, tutti possono contribuire donando al 45588.