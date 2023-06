Afghanistan: Ciani (Demos), 'non dimenticare dramma di tanti e di troppe donne'

Roma, 26 giu (Adnkronos) – "L’attenzione della politica e dei media è troppo legata al quotidiano, ma la geopolitica ha tempi lunghi: già si sono spente le luci sull’Afghanistan, dopo anni di guerra e di presenza di forze internazionali ed italiane e dopo il dramma in diretta tv dell’estate 2021". Lo ha detto Paolo Ciani, deputato e segretario di Democrazia solidale (Demos), a margine del Convegno in corso alla Camera organizzato da Demos 'Afghanistan: storie di diritti negati anche oltre confine'.

"E mentre il 'decreto missioni' in discussione in questi giorni alla Camera taglia fondi alla cooperazione, noi di Demos non vogliamo dimenticare l’Afghanistan, il dramma di tanti cittadini e di troppe donne. Per questo continuiamo a parlarne, a sostenere progetti di sviluppo e di sostegno alla società civile, come il diritto all’istruzione o i corridoi umanitari", ha aggiunto Ciani.