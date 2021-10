Afghanistan, conclusi i colloqui tra delegazione Usa e talebani

Milano, 11 ott. (askanews) – Mentre Kunduz pianghe ancora i morti dell’attentato nella moschea, rivendicato dall’Isis, nel week end si sono tenute discussioni “sincere e professionali” a Doha, in Qatar, tra una delegazione talebana e funzionari Usa. Secondo il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price: “La delegazione degli Stati Uniti si è concentrata sulle preoccupazioni in materia di sicurezza e terrorismo e sul passaggio sicuro per i cittadini statunitensi, altri cittadini stranieri e i nostri partner afghani, nonché sui diritti umani, inclusa la partecipazione significativa di donne e ragazze in tutti gli aspetti della società afghana”.