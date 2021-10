Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Ho invitato tutti a cercare di lavorare il più possibile insieme, soprattutto sulla risposta della crisi umanitaria per permettere di superare le inevitabili differenza di vedute di politica estera. Su questo non ci sono diversità". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan.