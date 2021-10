Afghanistan: Draghi al G20, 'volontà di agire e farlo ora, inverno sta arrivando' (3)

(Adnkronos) – "Il punto successivo, che è stato sottolineato da quasi tutti voi, è che dovremmo fornire assistenza ai migranti e ai rifugiati nei paesi vicini, in coordinamento con le agenzie delle Nazioni Unite e le autorità locali. Un altro punto che è stato sottolineato da tutti – ha rimarcato ancora il premier – è che si dovrebbe prestare la dovuta attenzione all'aiuto alle donne e ai bambini".

Draghi si è soffermato poi sul tema della sicurezza. "Penso, di nuovo, che sia stato un tema universale – ha detto -. In altre parole, tutti voi avete sottolineato che l’Afghanistan non dovrebbe diventare di nuovo un rifugio per il terrorismo. Tale eventualità potrebbe destabilizzare non solo l’Afghanistan, ma l’intera regione, e forse anche il mondo intero. Quindi, dovremmo offrire un sostegno adeguato – e penso che lo stiamo già facendo – ma dovremmo anche fornire risorse alla strategia dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, perché vogliamo sradicare una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo, vale a dire lo spaccio di droga".

"C’è un’altra grossa lacuna da affrontare, perché purtroppo – a quanto si vede – il governo talebano non ha mostrato capacità amministrative straordinarie. C'è un vuoto istituzionale e quindi, nella misura in cui il governo talebano è disposto ad accettare aiuto, una linea d’azione cruciale è quella della ricostruzione delle istituzioni. Anche in questo caso la Banca Mondiale – per Draghi – giocherebbe un ruolo di primo piano".