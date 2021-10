Afghanistan, Draghi: assenze Putin e Xi? No motivi politici

Milano, 12 ott. (askanews) – L’assenza al G20 straordinario sull’Afghanistan del presidente russo Vladimir Putin e del leader cinese Xi Jinping non è dovuta a “motivi particolari di politica estera”. Ecco come ha commentato il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull’Afghanistan.

“No che sappia io l’assenza non era dovuta a motivi specifici: è stata comunicata in anticipo, sarebbero stati rappresentati dal ministro degli Esteri uno e l’altro da un altro ministro del Consiglio di Stato.

Quindi no. Il coinvolgimento c’è stato, c’è stato moltissimo prima della riunione. Tenete presente che questa riunione G20 viene dopo un assemblea Generale delle Nazioni Unite e dopo il meeting ministeriale dei ministri degli Esteri. Quindi il coinvolgimento è stato continuo durante tutto questo periodo, e continuerà per la preparazione del G20 Sanità e del G20 Clima di fine di fine mese”.