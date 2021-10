Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Affrontare la crisi umanitaria richiederà contatti con i talebani, ma questo non significa un loro riconoscimento. I contatti con talebani sono indispensabili per una risposta efficace. Bisogna prendere atto che verranno giudicati per ciò che hanno fatto, non per ciò che hanno detto".

Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan.