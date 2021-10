Afghanistan: Draghi, 'esclusione donne da vita politica inaccettabile'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Dobbiamo difendere i diritti delle donne ovunque, soprattutto nelle regioni dove sono minacciate. Penso in particolare all’Afghanistan, dove le donne stanno perdendo i loro diritti e le loro libertà. Dopo 20 anni in cui la presenza delle donne nella vita politica e parlamentare afghana era in miglioramento, oggi assistiamo a una loro inaccettabile esclusione".

Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato per il vertice dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.