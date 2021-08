Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. L’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione".

Si legge in una nota del presidente del Consiglio.