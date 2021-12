Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "L'Italia in Afghanistan si è comportata bene, abbiamo riportato in Italia più di cinquemila rifugiati e ho chiesto un canale di inserimento nella società e nel lavoro più rapido rispetto all'immigrazione 'normale'. Credo che le cose stiano andando bene".

Lo dice il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.