In Afghanistan, è stata registrata una forte esplosione presso i quartieri diplomatici con sede a Kabul: si ipotizza un attacco kamikaze.

In Afghanistan, è stata segnalata una fortissima esplosione, registrata nelle vicinanze del quartiere diplomatico con sede a Kabul. Sulla base delle prime indiscrezioni sinora trapelate, pare che l’esplosione sia scaturita in seguito a un attacco kamikaze orchestrato per danneggiare il ministero afghano della Difesa.