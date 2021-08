Afghanistan: Gentiloni, 'accogliere rifugiati o Europa rischia arrivi fuori controllo'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – "L'epilogo è stato disastroso. Ma non era scritto che dovesse essere così. La missione era certo controversa, ma non può essere dimenticato che era nata in risposta all'11 Settembre con il proposito di sconfiggere Al Qaeda". Così il commissario Ue, Paolo Gentiloni, al Messaggero.

"Stiamo parlando in questo caso di rifugiati, di chi fugge dal regime dei talebani, delle donne private di ogni diritto. È evidente che un impegno diverso sarà necessario». Quale dovrà essere il nuovo atteggiamento? «Dovrà essere ispirato alla ragionevolezza, ma anche all'accoglienza. Giorni fa il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato un aumento delle quote di ingresso riservate agli afgani per accogliere altre 20 mila persone. Penso che l'Europa inevitabilmente dovrà attrezzarsi per corridoi umanitari e accoglienze organizzate, anche per evitare flussi incontrollati di clandestini.

O almeno dovrebbero farlo i Paesi che sono disponibili".