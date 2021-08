Afghanistan, i talebani continuano ad avanzare

Milano, 10 ago. (askanews) – I talebani continuano ad avanzare: hanno preso il settimo capoluogo di provincia afghano dopo un blitz del fine settimana che ha visto i centri urbani cadere in rapida successione e il governo lottare per tenere a bada i militanti. Si tratta di Farah, nell’Afghanistan occidentale.

Gli Stati Uniti completeranno il ritiro delle loro forze alla fine di agosto in base a un accordo con i talebani, che includeva il ritiro delle forze straniere e fare in modo che l’Afghanistan non venga utilizzato per il terrorismo internazionale.

I talebani avevano promesso di non attaccare le forze straniere mentre si ritirano, ma non hanno accettato un cessate il fuoco con il governo.

Il negoziatore statunitense per l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, “farà pressione sui talebani per fermare la loro offensiva militare” durante i colloqui a Doha questa settimana, ha detto il Dipartimento di Stato. Ma “l’aumento del ritmo dell’impegno militare dei talebani, le conseguenti vittime civili nei conflitti armati tra le parti e le presunte atrocità sono motivo di grave preoccupazione”.

