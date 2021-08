Afghanistan, i Talebani: “Non permetteremo agli afghani di partire, le donne restino in casa”

"Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiare gli afghani a andarsene. Abbiamo bisogno delle loro competenze", fa sapere il portavoce dei talebani.

Continua il violento controllo dei Talebani sugli afghani: dopo aver occupato Kabul e imposto il proprio potere nel Paese, gli estremisti proseguono con le repressioni ai danni dei cittadini che chiedono libertà. In preda alla disperazione, tanti cercano di fuggire, varcare i confini nazionali e lasciare forse per sempre la terra natia, sull’orlo del baratro e agli inizi di una grave crisi umanitaria.

Tuttavia, il portavoce dei Talebani si oppone e dichiara: “Non permetteremo più ai cittadini afghani di raggiungere l’aeroporto di Kabul”.

Talebani non permetteranno agli afghani di partire

Zabihullah Mujahid, in una nuova conferenza stampa, ha dichiarato: “Non inseguiamo nessuno, non diamo la caccia a nessuno, non ci sono stati incidenti in nessuna parte del Paese non abbiamo nessuna lista. Noi vogliamo portare pace e sicurezza nel nostro Paese”.

Tuttavia, ha anche tenuto a sottolineare che i talebani non permetteranno più ai cittadini afghani di raggiungere l’aeroporto di Kabul.

A sua detta, le persone dovrebbero tornare a casa.

Talebani non permetteranno agli afghani di partire: le parole del portavoce Mujahid

“Abbiamo chiesto agli americani di non incoraggiare gli afghani a andarsene. Abbiamo bisogno delle loro competenze. La strada verso l’aeroporto è stata chiusa, gli afghani non possono più andare lì, possono farlo gli stranieri. Abbiamo impedito ai cittadini afghani di recarsi lì, perché c’è pericolo di perdere la vita a causa della calca e gli americani stanno facendo qualcosa di diverso, quando c’è la calca sparano, e la gente muore”, ha precisato il portavoce dei Talebani.

“Sparano alla gente. Noi vogliamo che gli afghani siano al sicuro da questo”, ha aggiunto.

Mujahid ha fatto sapere che alle donne afghane non verrà impedito di andare al lavoro e i loro salari verranno pagati.

“Per quanto riguarda il lavoro della donna, la procedura è temporanea. In questo momento è per il loro bene, al momento, per impedire maltrattamenti”, ha dichiarato.