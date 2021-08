Afghanistan, il leader dei talebani Baradar arrivato a Kandahar

Kandahar, 18 ago. (askanews) – Il leader politico talebano il mullah Abdul Ghani Baradar e altri membri di primo piano del movimento sono tornati in Afghanistan, arrivando a Kandahar dal Qatar. Per loro un’accoglienza trionfale. Sono attesi a Kabul entro giovedì.

Baradar, uno dei fondatori dei talebani ha partecipato ai negoziati con gli Stati Uniti in Qatar dopo essere stato rilasciato dalla prigione per facilitare il processo di pace. Era stato arrestato in un’operazione congiunta Usa-Pakistan a Karachi nel 2010.