Afghanistan, il selfie su un aereo USA della pop star Aryana Sayeed: “Sto bene, sono viva”

La pop star Aryana Sayeed ha postato un selfie su un aereo americano per rassicurare i fan e informarli di essere riuscita a lasciare l’Afghanistan.

La cantante afghana Aryana Sayeed, tra le pop star più famose del Paese, ha pubblicato un post sul suo account Instagram per rassicurare i followers e raccontare di essere riuscita ad allontanarsi dall’Afghanistan. Da anni, l’artista riceve minacce per la sua musica.

Afghanistan, il selfie su un aereo USA della pop star Aryana Sayeed

Nella giornata di martedì 17 agosto, la pop star afghana Aryana Sayeed ha postato sul suo account Instagram un selfie che la ritrae a bordo di un aereo cargo militare dell’esercito americano, in compagnia di molti altri profughi. In questo modo, la cantante ha voluto condividere con i suoi fan un momento tanto drammatico quanto importante, caratterizzato dalla decisione di abbandonare l’Afghanistan dopo il ritorno al potere dei talebani e la conquista della capitale Kabul da parte degli integralisti islamici.

Per Aryana Sayeed, lasciare il Paese non è stata una scelta ma una necessità, l’unica opzione possibile per sopravvivere. L’artista 35enne con all’attivo oltre 1,3 milioni di followers su Instagram, infatti, riceve da anni insulti e minacce di morte a causa del tipo di musica che produce e per l’abbigliamento indossato, specialmente in occasione dei concerti.

Afghanistan, il selfie della pop star Aryana Sayeed: le minacce

Nella foto postata su Instagram nella giornata di martedì 17, la pop star Aryana Sayeed si mostra seduta sul pavimento di un aereo cargo militare degli Stati Uniti d’America.

La donna si trova in compagnia di molti altri sfollati che, come lei, si sono improvvisamente ritrovati costretti ad abbandonare un Paese distrutto e stravolto dal rinvigorirsi della minaccia rappresentata dai talebani.

Nel selfie, Aryana Sayeed indossa una mascherina nera mentre mima il segno della vittoria con le dita di una mano.

Lo scatto, che si affianca alle tante e sconfortanti immagini diffuse nel corso degli ultimi giorni, è stato accompagnato da una didascalia scritta sia in arabo che in inglese.

Afghanistan, il selfie della pop star Aryana Sayeed: il messaggio

Il messaggio scritto da Aryana Sayeed per rassicurare i suoi fan circa le sue condizioni di salute e il tentativo attuato per lasciare l’Afghanistan, riporta quanto segue:

Avevo detto, in una delle mie recenti interviste, che sarei stata ‘l’ultimo soldato a lasciare la Madrepatria’… ed è interessante notare che è esattamente quello che è successo. Spero e prego che, come risultato dei recenti cambiamenti, almeno la mia bella gente potrà iniziare a vivere una vita tranquilla senza la paura dei kamikaze e delle esplosioni. Il mio cuore, le mie preghiere e i miei pensieri saranno sempre con voi! La mia sentita gratitudine ad ognuno di voi per i vostri auguri e le vostre preghiere e per la vostra preoccupazione per la mia presenza in Afghanistan dopo che tanti altri, con meno pericoli/preoccupazioni, erano già partiti. Sto bene e sono viva e dopo un paio di notti indimenticabili, ho raggiunto Doha, Qatar e sto aspettando il mio eventuale volo di ritorno a casa a Istanbul. Quando sarò a casa e la mia mente e le mie emozioni torneranno alla normalità da un mondo di incredulità e shock, avrò molte storie da condividere con voi, miei cari! Per ora, per favore state al sicuro e rimanete uniti!