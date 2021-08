Afghanistan, in arrivo volo militare con diplomatici italiani

Roma, 16 ago. (askanews) – E’ atteso in giornata a Fiumicino il KC 767 dell’Aeronautica Militare che riporta in Italia personale diplomatico che era stanziato nella capitale afghana e alcuni ex collaboratori afghani. Il volo è decollato ieri sera dall’aeroporto di Kabul.

Nella capitale, in mano ai talebani, sono state evacuate le ambasciate straniere, tranne quella russa i cui rappresentanti hanno fatto sapere di essere in contatto con i talebani e di aver ricevuto garanzie sulla sicurezza della sede diplomatica.