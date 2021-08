Afghanistan, intercettati 5 razzi sparati contro scalo di Kabul

Roma, 30 ago. (askanews) – E’ ancora altissima la tensione in Afghanistan. Cinque razzi sono stati lanciati verso l’aeroporto internazionale di Kabul, ma sono stati intercettati dal sistema di difesa e non ci sono stati feriti. Il presidente americano Joe Biden è stato informato dell’attacco, le operazioni di evacuazione ancora in corso non sono state interrotte, ha reso noto la Casa Bianca. E poco dopo infatti un altro volo militare è decollato da Kabul.

Ci sono ancora circa 300 americani che devono partire secondo gli ultimi dati forniti dal segretario di stato Usa Antony Blinken.

Inoltre, funzionari militari Usa hanno confermato un attacco di droni contro un’auto che trasportava esplosivi e minacciava direttamente l’aeroporto. Nove i civili rimasti uccisi. Un raid duramente condannato dal portavoce dei talebani. Gli Stati Uniti continuano a tenere altissima l’allerta. C’è il timore e il rischio di altri attentati prima del 31 agosto, giorno ultimo indicato da Biden per lasciare l’Afghanistan.