Afghanistan: Kelany (Fdi), 'stop a violazioni diritti umani'

Roma, 26 dic.

(Adnkronos) – "Dopo il divieto di frequentare le università, prosegue la follia islamista in Afghanistan. È stato fatto divieto alle donne che lavorano per le ong di operare sul territorio afghano. Questo divieto di fatto mette in enorme difficoltà il lavoro umanitario che le organizzazioni non governative svolgono nei confronti della popolazione, soprattutto nei confronti di donne e bambini. Unicef riferisce che rischia la paralisi dell’erogazione dei servizi essenziali nei settori della salute, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione dell'infanzia per 19 milioni di persone, di cui 10 milioni bambini.

Occorre mettere un freno a queste sistematiche e sempre più arroganti violazioni dei diritti umani del regime talebano. Non volteremo le spalle al popolo afghano ed alle donne ed ai bambini schiacciate dalla disumana furia integralista”. Lo afferma Sarà Kelany, deputato di Fratelli d'Italia.